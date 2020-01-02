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أخبار البلد

وزير الخارجية يجري عددا من الاتصالات للتباحث حول التطورات في ليبيا

الخميس 02/يناير/2020 - 10:41 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الخميس، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع كل من نظرائه وزراء خارجية المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، فضلًا عن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، وذلك للتباحث حول هذا التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي.

وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تلك الاتصالات شهدت توافقًا في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها.

ووافق البرلمان التركي مساء اليوم على مذكرة تقدم بها أردوغان لإرسال قوات تركية لليبيا.
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