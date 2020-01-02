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أصل الحكاية

نجوى قاسم.. رحيل قطعة الكريستال التي بكت مرتين على الهواء

الخميس 02/يناير/2020 - 11:42 م
نجوى قاسم
نجوى قاسم
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عبدالله قدري
سببت الوفاة المفاجئة للمذيعة اللبنانية نجوى قاسم صدمة شديدة في الأوساط الإعلامية والسياسية والفنية، وانهالت عبارات النعي بعد مسيرة إعلامية حافلة بالإنجازات والألقاب.

وتوفيت نجوى قاسم صباح الخميس 2 يناير 2020، بعد نوبة قلبية مفاجئة في منزلها بدبي، أسلمت بعدها الروح إلى خالقها.

ونعت قناة العربية عبر موقعها الإلكتروني المذيعة الراحلة، وعددت القناة مسيرتها قائلة "إنها بدأت مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".

ونعى عدد من الساسة والإعلاميين نجوى قاسم، وكان من أبرز الناعين لها رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي عمرو أديب، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والفنانة إليسا، والفنانة نجوى مكرم، وغيرهم.

بدأت نجوى قاسم مشوارها المهني عام 1993 عبر قناة الجديد، ثم انتقلت بعد ذلك إلى تليفزيون المستقبل، وخلال مسيرتها المهنية، قدمت "قاسم" برامج مهمة مختصة بالأسرى اللبنانيين والعرب في السجون الإسرائيلية ولقد تابعت هذه القضية بشغف كبير حتى تحرير عدد كبير من هؤلاء الأسرى.

وفي عام 2006 حصلت في عام 2006 على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت. سُمّيت على موقع قناة العربية بـ «قطعة الكريستال» وسمّتها جريدة الرياض السعودية بـ «المراسلة الحربيّة».

اختيرت في عام 2011 من بينِ أقوى مائة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس؛ وحصلت في العام الموالي على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.

وخلال برامجها عبر قناة العربية اهتمت نجوى قاسم بقضايا السوريين العالقين، وسلطت الضوء على الأزمة السورية ومعاناة الأطفال، كما اهتمت بكل القضايا العربية الشائكة.

ومع اشتعال الحراك في لبنان، تعاطفت نجوى قاسم مع مطالب اللبنانيين، فما كان من الثوار اللبنانيين إلا أن يهتفوا باسمها في الشوارع، حتى تأثرت بذلك وبكت على الهواء أثناء تقديمها برنامجها على قناة العربية.



ولم تتمالك أيضا مشاعرها على الهواء مباشرة أثناء استماعها لمعاناة طفلة سورية عالقة، تطالب العالم بمساع صوتها، وإنقاذها من دوي القصف في سوريا، فبكت "قاسم" على الهواء مباشرة أثناء سماع صراخ الطفلة.



حظيت نجوى قاسم بحب زملائها وجمهورها، حتى صارت تُعرف داخل أروقة الإعلام باسم " قطعة الكريستال".
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