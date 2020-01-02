AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آخر ما كتبته الإعلامية نجوى قاسم قبل وفاتها بساعات

الخميس 02/يناير/2020 - 01:06 م
نجوى قاسم
نجوى قاسم
Advertisements
محمد نبيـل
أكدت شبكة MBC وفاة الإعلامية المخضرمة نجوى قاسم قبل ساعات، بعد أن أعلن مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية.

وأيضا: مارست عملها من على كرسى متحرك| تفاصيل الأيام الأخيرة لـ نجوى قاسم


وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها"

نجوى قاسم مقدمة برامج سياسية لبنانية ولدت في 7 يوليو 1967، تقدم برنامج "حدث اليوم" عبر قناة العربية.

وكان آخر ما نشرته نجوى قاسم عبر حسابها على Twitter تمنياتها للعام الجديد وأن يحفظ الله الجميع وبلدها لبنان.

عملت نجوى قاسم لتليفزيون المستقبل لمدة 11 عاما، غطت الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، ثم انتقلت إلى قناة العربية عام 2004 لرغبتها في العمل في قناة متخصصة في تغطية الأحداث السياسية.

وفي عام 2004 كانت ضمن طاقم مكتب قناة العربية في بغداد الذي تم استهدافه، ونقلت الحدث رغم خطورة الموقف، وفي عام 2011 تم احتيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. وزير الرياضة يكرم الفائزين بجوائز التميز من شباب الصحفيين والإعلاميين غدًا

نجوى كرم تحيي حفل ليلة رأس السنة في الإمارات

نجوى فؤاد تنعي شعبان عبد الرحيم

بعد الكشف عن تعرضه لوعكة صحية | شوبير يدعم تركي آل الشيخ برسالة مؤثرة

وفاة إعلامية شهيرة | تفاصيل

مارست عملها من على كرسى متحرك| تفاصيل الأيام الأخيرة لـ نجوى قاسم

ترشيحاتنا

رياح كثيفة وأمطار ... الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة القادمة .. فيديو

هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص لديه سيارة ولكن دخله لا يكفيه | أمين الفتوى يجيب

ميدو يكشف تفاصيل مشادته مع فايلر خلال مباراة المقاصة والأهلي

قناة أسطنبول.. مشروع أردوغان الكبير الذي سيجعله يواجه 5 دول

حسن حمدي: اعتزلت العمل الرياضي.. الحضري اشتكاني لـ مبارك ولم أتراجع.. ومرتضى منصور يوجه رسالة لرئيس الأهلي السابق

ألاعيب أردوغان.. الجارالله: أنباء عن رفض البرلمان التركى التدخل فى شؤون ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيعة خلابة.. المخرج الفرنسي ميشيل كوست يشيد بجمال شرم الشيخ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة