آخر ما كتبته الإعلامية نجوى قاسم قبل وفاتها بساعات





أكدت شبكة MBC وفاة الإعلامية المخضرمة نجوى قاسم قبل ساعات، بعد أن أعلن مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية.وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها"نجوى قاسم مقدمة برامج سياسية لبنانية ولدت في 7 يوليو 1967، تقدم برنامج "حدث اليوم" عبر قناة العربية.وكان آخر ما نشرته نجوى قاسم عبر حسابها على Twitter تمنياتها للعام الجديد وأن يحفظ الله الجميع وبلدها لبنان.عملت نجوى قاسم لتليفزيون المستقبل لمدة 11 عاما، غطت الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، ثم انتقلت إلى قناة العربية عام 2004 لرغبتها في العمل في قناة متخصصة في تغطية الأحداث السياسية.وفي عام 2004 كانت ضمن طاقم مكتب قناة العربية في بغداد الذي تم استهدافه، ونقلت الحدث رغم خطورة الموقف، وفي عام 2011 تم احتيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس.