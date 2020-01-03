بفستان أحمر مخملي.. بوسي تخطف الأنظار في تونس

شاركت الفنانة بوسي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهاتإنستجرام ، بصور جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية فى تونس.









تألقت بوسى فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان مخملى طويل وذا أكمام طويلة باللون الأحمر الأنيق، وأتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة و الأناقة.





وقد حمل فستان بوسي خلال حفلها فى تونس توقيع Jean Pierre Khoury، فيما تزينت بوسى بمجموعة من المجوهرات الفخامة التى حملت توقيع دار الأزياء العالمية BVLGARI.





أما من الناحية الجمالية، واعتمدت بوسى على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت لها خبيرة التجميل Aziz Coiffe مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.









ومن الناحية الجمالية