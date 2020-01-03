بعد مقتل قاسم سليماني.. القوات الأمريكية تدخل حالة الإنذار القصوى

قالت قناة فوكس نيوز، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية في المنطقة دخلت حالة الإنذار القصوى وذلك عقب الضربة الجوية التي وجهتها الولايات المتحدة قرب مطار بغداد، ما أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي.



ودعت قيادة الحشد الشعبي في العراق أنصارها للاستعداد للرد على الضربة الأمريكية، بعد مقتل سليماني والمهندس عقب استهداف سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.



واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، معلنا الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني.