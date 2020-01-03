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أخبار البلد

تعرف على حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة بمصلحة الشهر العقاري

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:51 ص
مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد إعلان وزارة العدل عن وظائف جديدة بمكاتب ومأموريات بمصلحة الشهر العقاري.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تعلن عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة بأي من قطاعاتها, مُوضحةً أن الإعلان عن أي وظائف جديدة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

وفي إطار سعي الوزارة لحل مشكلات الشهر العقاري والتوثيق وعلى رأسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق، وكذلك لسد العجز فى عدد الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، فإنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لنقل عدد 1102 موظف حكومي من جهات عملهم الأصلية للعمل بمكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، هذا إلى جانب مد فترة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اختياريًا وبمقابل يقدر بخمسة وسبعين جنيهًا يوميًا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، وستين جنيهًا يوميًا للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخمسين جنيهًا يوميًا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين.

وناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة, وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة ( www.jp.gov.eg).‏
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