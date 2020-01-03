طقس شديد البرودة رغم سطوع الشمس على محافظة الفيوم

تشهد محافظة الفيوم منذ الصباح الباكر اليوم ، طقس شديد البرودة وصقيع على جميع أنحاء المحافظة وجميع مراكزها ( بندر ومركز الفيوم وأطسا وأبشواي ويوسف الصديق وسنورس وطامية).



بالرغم من سطوع الشمس، واختفاء السحب من سماء المحافظة. مع وجود بعض الرياح الباردة ، والتى أدت إلى عكوف الأهالى فى منازلهم.



كما شهدت بحيرة قارون ارتفاع الأمواج بشدة الرياح ، وعدم خروج الصيادين الى الصيد من البحيرة لحين تحسن الأحوال الجوية .



ولم تتأثر حركة سير السيارات على الطرق السريعة مثل الفيوم/ القاهرة الصحراوى وبنى سويف والإقليمى.



