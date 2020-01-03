سامسونج تصدر Galaxy S10 Lite .. تعرف على المواصفات

في الوقت الذى ينتظر الكثيرون فيه قدوم هاتف Samsung Galaxy S11، وبعد توقعات الخبراء باإطلاقه في بداية العام، جاءت شركة سامسونج الجميع بإصدار هاتف آخر تماما غير متوقع.
وكشفت مجلة فوربس عن المفاجأة الكبيرة من شركة سامسونج وهى إطلاق هاتف يتميز بإمكانات هائلة باسم Samsung Galaxy S10 Lite.
ومن المفترض أن يتفوق هاتف Galaxy S10 Lite على هواتف Galaxy S10 و Note 10 مجتمعين.
ويتميز الهاتف بمواصفات عديدة منها
1- احتوائه على شاشة بحجم 6.7 بوصة بتقنية عرض Full HD.
2- معالج سناب دراجون 855.
3- ذاكرة وصول عشوائى ب 8GB RAM .
4- ذاكرة ب 128GB .
5- كاميرا ثلاثية الأولى 48 ميجابيكسل، والثانية ب 12 ميجا بيكسل، والثالثة 5 ميجا بيكسل وتحتوى على عدسات مكبرة.
6- أما النسبة للبطارية بسعة 4.500 مللى أمبير وتعد أكبر حجم بطارية في هواتف سامسونج.
7- ويحتوى الهاتف على جودة غير متوقعة بتقنية مثبت الصورة البصرى.
8- من المتوقع أن يصدر هاتف Samsung Galaxy S11 هذا الشهر
9- من المتوقع أن يكون سعر الهاتف أرخص من هاتف Galaxy S11 القادم.
وكشفت مجلة فوربس عن المفاجأة الكبيرة من شركة سامسونج وهى إطلاق هاتف يتميز بإمكانات هائلة باسم Samsung Galaxy S10 Lite.
ومن المفترض أن يتفوق هاتف Galaxy S10 Lite على هواتف Galaxy S10 و Note 10 مجتمعين.
ويتميز الهاتف بمواصفات عديدة منها
1- احتوائه على شاشة بحجم 6.7 بوصة بتقنية عرض Full HD.
2- معالج سناب دراجون 855.
3- ذاكرة وصول عشوائى ب 8GB RAM .
4- ذاكرة ب 128GB .
5- كاميرا ثلاثية الأولى 48 ميجابيكسل، والثانية ب 12 ميجا بيكسل، والثالثة 5 ميجا بيكسل وتحتوى على عدسات مكبرة.
6- أما النسبة للبطارية بسعة 4.500 مللى أمبير وتعد أكبر حجم بطارية في هواتف سامسونج.
7- ويحتوى الهاتف على جودة غير متوقعة بتقنية مثبت الصورة البصرى.
8- من المتوقع أن يصدر هاتف Samsung Galaxy S11 هذا الشهر
9- من المتوقع أن يكون سعر الهاتف أرخص من هاتف Galaxy S11 القادم.