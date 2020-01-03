AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سامسونج تصدر Galaxy S10 Lite .. تعرف على المواصفات

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:00 م
سامسونج تفاجئ الجميع
سامسونج تفاجئ الجميع بإصدار هاتف Galaxy S10 Lite
Advertisements
ندى على
في الوقت الذى ينتظر الكثيرون فيه قدوم هاتف Samsung Galaxy S11، وبعد توقعات الخبراء باإطلاقه في بداية العام، جاءت شركة سامسونج الجميع بإصدار هاتف آخر تماما غير متوقع.

وكشفت مجلة فوربس عن المفاجأة الكبيرة من شركة سامسونج وهى إطلاق هاتف يتميز بإمكانات هائلة باسم Samsung Galaxy S10 Lite.

ومن المفترض أن يتفوق هاتف Galaxy S10 Lite على هواتف Galaxy S10 و Note 10 مجتمعين.

ويتميز الهاتف بمواصفات عديدة منها
1- احتوائه على شاشة بحجم 6.7 بوصة بتقنية عرض Full HD.
2- معالج سناب دراجون 855.
3- ذاكرة وصول عشوائى ب 8GB RAM .
4- ذاكرة ب 128GB .
5- كاميرا ثلاثية الأولى 48 ميجابيكسل، والثانية ب 12 ميجا بيكسل، والثالثة 5 ميجا بيكسل وتحتوى على عدسات مكبرة.
6- أما النسبة للبطارية بسعة 4.500 مللى أمبير وتعد أكبر حجم بطارية في هواتف سامسونج.
7- ويحتوى الهاتف على جودة غير متوقعة بتقنية مثبت الصورة البصرى.
8- من المتوقع أن يصدر هاتف Samsung Galaxy S11 هذا الشهر
9- من المتوقع أن يكون سعر الهاتف أرخص من هاتف Galaxy S11 القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ كاميرا رباعية.. تسريبات جديدة لهاتف سامسونج Galaxy A71.. صور

أفضل 5 موبايلات فى 2019 لكل الفئات

من بينها iPhone 8 و Samsung Galaxy S8.. عشرة هواتف أرخص من 8000 جنيه | صور

بكاميرا تصل لـ 108 ميجا بيكسل | كل ما تريد معرفته عن هواتف سامسونج Galaxy S11 | فيديو وصور

بقلم إلكتروني.. تسريبات تكشف أبرز مواصفات هاتف سامسونج القادم.. صور

أفضل 8 هواتف ذكية في 2019.. iPhone 11 Pro الأول باقتدار

ترشيحاتنا

أنا قبيحة | زوجة لاعب عالمي شهير تصدم جمهورها .. شاهد

الشعب السوري لن ينسى.. ماذا قال بشار الأسد عن اغتيال قاسم سليماني؟

شاهد.. ماذا وجدوا مع الإرهابي قاسم سليماني بعد مقتله بصاروخ أمريكي

تعليق غير متوقع من علي ربيع على حذف مشهد من فيلم تامر حسنى | شاهد

دفن المرأة بعد وفاتها بمقابر زوجها أم أبيها.. الإفتاء توضح أيهما أولى| فيديو

بعد مناشدة زوجته.. المنتصر بالله مطلوب على جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ربع ساعة.. طريقة عمل الكريب الحلو

أول ظهور لشقيقة حسن الرداد المحجبة .. صور

من غير أدوية.. علاج الكدمات بمكونات من مطبخك