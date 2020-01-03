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رياضة

مجلس الزمالك يحصن مهاجمه الشاب حسين فيصل بعقد جديد

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:05 م
حسين فيصل
حسين فيصل
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منتصر الرفاعى
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تحرير عقد جديد لـ حسين فيصل مهاجم فريق الشباب بالنادي لمدة 3 سنوات مقبلة وذلك بعد تصعيده لصفوف الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

وكان حسين فيصل قد ظهر في أكثر من مباراة ودية للزمالك خلال فترة التوقف الأخيرة ونجح في تسجيل 3 أهداف،ويعول عليه البيت الأبيض،في مهمة قيادة هجوم الفريق في المستقبل القريب برفقة مصطفى محمد.

ويهدف المجلس الأبيض للحفاظ على نجومه الشباب خلال الفترة المقبلة حيث سبق ووقع مسئولو النادي عقدا لمدة 3 سنوات أيضا مع أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق الشباب.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء دفع باللاعب الصاعد أحمد عيد (19 عاما) في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب حازم إمام خلال مباراة أسوان أمس الخميس،والتي انتهت بتفوق الأبيض بهدفى البلدوزر مصطفى محمد والمكوك أحمد مصطفى زيزو .
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