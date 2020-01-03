مجلس الزمالك يحصن مهاجمه الشاب حسين فيصل بعقد جديد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تحرير عقد جديد لـ حسين فيصل مهاجم فريق الشباب بالنادي لمدة 3 سنوات مقبلة وذلك بعد تصعيده لصفوف الفريق الأول خلال الفترة الماضية.





وكان حسين فيصل قد ظهر في أكثر من مباراة ودية للزمالك خلال فترة التوقف الأخيرة ونجح في تسجيل 3 أهداف،ويعول عليه البيت الأبيض،في مهمة قيادة هجوم الفريق في المستقبل القريب برفقة مصطفى محمد.





ويهدف المجلس الأبيض للحفاظ على نجومه الشباب خلال الفترة المقبلة حيث سبق ووقع مسئولو النادي عقدا لمدة 3 سنوات أيضا مع أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق الشباب.



