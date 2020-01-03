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محافظات

أمطار غزيرة وصقيع في ثان أيام نوة رأس السنة بالإسكندرية.. صور

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:52 م
أمطار غزيرة وصقيع
أمطار غزيرة وصقيع في ثان أيام نوة رأس السنة بالإسكندرية..صور
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أحمد عبد العزيز
اجتاح سواحل الإسكندرية اليوم الجمعة طقس سيئ وأمطار غزيرة ورياح شديدة يصاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع، في ثان أيام نوة رأس السنة المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.

من جانبها قررت سلطات ميناء الإسكندرية، إغلاق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، على رفع مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ من درجة الاستعداد، مع اليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.
أمطار غزيرة وصقيع في ثان أيام نوة رأس السنة بالإسكندرية.. صور
أمطار غزيرة وصقيع في ثان أيام نوة رأس السنة بالإسكندرية.. صور
أمطار غزيرة وصقيع في ثان أيام نوة رأس السنة بالإسكندرية.. صور
أمطار غزيرة وصقيع في ثان أيام نوة رأس السنة بالإسكندرية.. صور
أمطار غزيرة وصقيع في ثان أيام نوة رأس السنة بالإسكندرية.. صور
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