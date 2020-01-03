الحكومة الكويتية: نتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الإقليمية المتسارعة



قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الجمعة، إن الحكومة تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الإقليمية المتسارعة والأحداث الأخيرة وانعكاساتها على المنطقة.



ودعا المزرم - في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - الجميع إلى الابتعاد عن الخطابات التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وعدم الانجراف خلف كل ما من شأنه إثارة النعرات والانقسامات.. مشددا على اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية كافة للحفاظ على أمن واستقرار الكويت، في ظل الأوضاع الراهنة.



وأكد المزرم أنه رغم إيمان الحكومة الكويتية التام بحرية الرأي والتعبير وفق الأطر الدستورية والقوانين المنظمة، إلا أنها تدعو المواطنين الكويتيين إلى التمسك بالثوابت الوطنية وممارسة حقوقهم بما لا يمس أمن الكويت ويسيء إلى مكونات المجتمع، والابتعاد عن نشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.