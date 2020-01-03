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أخبار العالم

أول تعليق من بوتين على مقتل قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:33 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أحمد محرم
نقلت قناة "الحدث" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده أن الضربة الأمريكية التي قُتل على أثرها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وعدد من قيادات الميليشيات الموالية لإيران في مطار بغداد "قد تزيد التوتر بشدة في المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، غن "إيران لم تكسب حربًا أبدا"، مضيفا "لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لـ مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.
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