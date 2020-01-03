برلمانية: لدينا الشرعية الدولية لمواجهة إرهاب أردوغان

أكدت النائبة غادة عجمي عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لديها كامل الشرعية الدولية لمواجهة خطوات الحكومة التركية لدعم الإرهاب في ليبيا، لما يمثله ذلك من تأثير على الأمن القومي المصري والعربي.



وأكدت غادة عجمي أن هناك تقصيرا من قبل المؤسسات الدولية ومجلس الأمن والقوى الكبرى، في مواجهة أطماع اردوغان في المنطقة، ومن ثم فمصر لن تكون في انتظار التحرك الدولي وسوف تبادر بحماية أمنها القومي.



وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مصر بدأت بالفعل في إجراءات لمواجهة المشروع التركي الرامي إلى إشعال الحرائق في المنطقة بأسرها، ولديها من القدرة الكاملة لتنفيذ ذلك.



وطالبات غادة عجمي.جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي إلى القيام بواجباتهما في دعم استقرار ليبيا وفق الأطر الدولية، ووقف الدعم المباشر للإرهاب.