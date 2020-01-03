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رياضة

الاتفاق يضرب أحد بثنائية في الشوط الأول من كأس خادم الحرمين

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:51 م
صدى البلد
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نور عادل
انتهى الشوط الأول الذي يجمع فريق الاتفاق السعودي بمنافسه أحد بتقدم الأول بهدفين دون رد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد الأمير محمد بن فهد في إطار دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس السعودية".

ونجح الاتفاق في تسجيل هدفه الأول عن طريق فيليب كيس عقب 10 دقائق فقط من صافرة البداية من ركلة الجزاء، بينما اضاف الهدف الثاني عن طريق نعيم سليتي بالدقيقة 35.

وتأهل الاتفاق لهذا الدور بعد تغلبه على الطائي في دور الـ 32 بكأس الملك بهدفين مقابل هدف، فيما حقق أحد الفوز على فريق الاخدود بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تلى مواجهة أحد والإتفاق، مباراة الهلال السعودى مع نظيره الفيصلي، في السابعة إلا عشر دقائق فى نفس الدور.
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