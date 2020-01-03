الإسماعيلي يفتقد خدمات همام طارق أمام بيراميدز

تأكد غياب الدولى العراقي، همام طارق، لاعب وسط الإسماعيلى، عن مواجهة بيراميدز، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار الأسبوع الــ12 من عمر مسابقة الدوري المحلي، وذلك وفق الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق.



وقال رئيس الجهاز الطبى للفريق، إن غياب همام طارق؛ يأتى في ظل شعوره باجهاد شديد؛ ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع، بناء على نصائح من الجهاز الطبى.



ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش، فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده، وهو ما أصابه بالاجهاد والارهاق؛ نظرا لضيق الوقت بين المباريات.