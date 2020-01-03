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رياضة

يغيب لفترة طويلة.. توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هاري كين

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الجمعة، عن تشخيص إصابة مهاجمه هاري كين التي تعرض لها خلال مباراة ساوثهامبتون الأخيرة بالبريميرليج.

وبحسب الموقع الرسمي لتوتنهام، فإن كين تعرض لتمزق في أوتار الركبة اليسرى.

ولم يستطع النجم الإنجليزي إكمال مباراة ساوثهامبتون، في الجولة الماضية، والتي خسرها فريقه بهدف دون رد.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إصابة كين قد تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين شهر وشهر ونصف.

وسيواجه توتنهام، خلال الفترة المقبلة، ميدلسبره في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكل من ليفربول وواتفورد ونورويتش ومانشستر سيتي وأستون فيلا، في البريميرليج.

كما سيكون السبيرز على موعد مع صدام قوي، أمام لايبزيج الألماني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويُتوقع أن تزيد هذه الإصابة من متاعب الفريق اللندني، الذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 30 نقطة.
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