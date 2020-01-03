هبوط اضطراري بمطار أسوان الدولى لإنقاذ حياة راكب | تعرف على جنسيته

شهد مطار أسوان الدولى اليوم هبوطا إضطراريا للرحلة القادمة من مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى نيجيريا.



وقام قائد إحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران إلى الهبوط الاضطراري بمطار أسوان لعلاج راكب أفريقى نيجيرى الجنسية بعد تدهور حالته الصحية ، ثم استكملت الرحلة طريقها إلى مدينة لاجوس النيجيرية قادمة من مطار القاهرة الدولى.



وكانت رحلة الطيران رقم 875 القادمة من مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى مدينة لاجوس النيجيرية هبطت إضطراريًا بمطار أسوان الدولى بعد تدهور الحالة الصحية لراكب يدعى Jimoh Sanusi ، نيجيرى الجنسية ويبلغ من العمر 66 سنة تقريبًا .



وتم استدعاء فريق طبي لمحاولة إسعاف الراكب ، إلا أن المسافر فارق الحياة بسبب توقف عضلة القلب نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية قبل وصول الفريق الطبى.



وجاء ذلك بحسب الكشف المبدئى، وتم نقل الجثة بعربة إسعاف لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستأنفت رحلة الطيران طريقها إلى المدينة النيجيرية لاجوس.