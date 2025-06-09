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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غير مصاب.. سبب غياب يحيى عطية الله عن مباراة باتشوكا

يحيي عطية الله
يحيي عطية الله
حمزة شعيب

علم “صدي البلد”، أسباب غياب الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله عن المشاركة في المباراة الودية أمام فريق باتشوكا المكسيكي.

وجاءت المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال الوقت الأصلي، قبل أن يحسم باتشوكا اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

ورغم إشراك المدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو عدداً من اللاعبين، لم يعتمد على عطية الله، حيث أن غيابه لم يكن بسبب الإصابة، إذ أن اللاعب في حالة صحية جيدة ولا يعاني من أي مشاكل بدنية.

وأضاف المصدر أن عدم مشاركة اللاعب جاء بناءً على قرار فني من الجهاز الفني، حيث جلس على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

وتعتبر هذه المواجهة هي الأولى للمدرب الإسباني مع الفريق، حيث يقوم بإجراء تجارب مختلفة استعدادًا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشواره بالبطولة يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك.

الأهلي إنتر ميامي باتشوكا كأس العالم للأندية

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