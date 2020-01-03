إلغاء مباراة للأهلي بسبب الأمطار | تفاصيل

تقرر إلغاء مباراة فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، أمام مضيفه الاتحاد بسبب سوء الأحوال الجوية.



ومن المقرر أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.



وكان من المقرر أن يلعب فريق ٢٠٠١ بالأهلي مع الاتحاد على ملعب الأخير بالإسكندرية ضمن الجولة الـ٢٠ من بطولة الجمهورية، إلا أن الأمطار الغزيرة التي غطت أرضية الملعب حالت دون إقامة المباراة، ليقرر الحكم إلغاءها، على أن يتم تحديد موعد جديد لها في وقت لاحق.



وتعود بعثة الفريق إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الجونة يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ٢١ من الموسم، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

