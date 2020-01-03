هل يجوز ذبح البتلو بدلا من الخراف في العقيقة | مستشار المفتي يجيب

تعرف على عدد الذبائح في العقيقة للمولود



حكم الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة







إقرأ ايضا :

أرسل أحد المواطنين سؤالا الى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء يقول "هل يجوز ذبح عجل بتلو بثمن خروفين في العقيقة"؟.رد الدكتور مجدي عاشور خلال البث المباشر على موقع دار الإفتاء: لا يجوز لأن شروط العقيقة هي نفس شروط الأضحية فيشترط فيها السن فالعجل يشترط ألا يقل عن سنتين أما البتلو فعمره لا يتجاوز الـ6 أشهر، وبناء على ذلك فعليك بذبح خروفين أفضل تطبيقا للسنة والتزاما بشروط العقيقة وإن عجزت عن ذبح خروفين فاذبح واحدا فقط حتى ولو كان المولود ذكرا طبقا لرأي المالكية.قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بذبيحة وعق عن الحسين بذبيحة أيضا وأمرنا بذبح ذبيحتين عن المولود الذكر وواحدة للأنثى، مشيرة إلى أن غير القادر يذبح واحدة فقط للذكر فيجوز ولا مانع وكذلك للأنثى.أضافت عمارة في تصريح لها أنه ليس هناك تمييز بين الذكر والأنثى في العقيقة، أما الذبح إثنين فكان عند العرب لكثرة الهدايا التي تقدم للمولود من الغنائم فكانوا يذبحون اثنين للذكر ، منوهة إلى أن مجتمعنا الآن يجوز الذبح بواحدة للذكر وللأنثى ومن استطاع أن يزيد فلا بأس.ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه: هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة ؟رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المصرية خلال البث المباشر على صفحته الرسمية قائلا: أئمة الشافعية أجازوا ذلك وخروجا من الخلاف فالتفريق بين الطاعتين أفضل لإكثار التقرب إلى الله وإطعام أكثر عدد من الفقراء والمحتاجين.قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز فى العقيقة شراء اللحم بدلًا من الذبح ؟ »، أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة.وأشار إلى أن المقصود فى العقيقة الذبح، فالذبح فى حد ذاته قربة فالقربة لله سبحانه وتعالى فى العقيقة هى الذبح وليست مجرد إطعام الطعام بعد ذلك فلا يصح أن تشتروا لحم صافى ويكون هذا هو العقيقة.