تعرف على السيرة الذاتية للصربي روي ألميدا المرشح لقيادة الإسماعيلي

اقترب البرتغالي روي ألميدا، من تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بعد الدخول في مفاوضات متقدمة معه من قبل مجلس إدارة الدراويش.



ونرصد لكم السيرة الذاتية للصربي روي ألميدا:



يبلغ روي ألميدا من العمر 50 عاما ويمتلك خبرة كبيرة في الدول العربية من خلال تدريب منتخب سوريا الأوليمبي.



بدأ روي مسيرته التدريبية كمخطط أحمال منذ 2004، ولديه خبرة في الإعداد البدني تزيد عن 10 سنوات عبر فريق إشتوريل البرتغالي.



وخلال عامين حتى 2006، عمل مع ثلاثة مدربين في التخطيط البدني للاعبين.



في الفترة من 2008 وحتى 2009 انتقل للإعداد البدني مع فريق تروفينسي.



أول خطواته التدريبية في الإدارة الفنية كانت مع منتخب سوريا تحت 23 عاما.



أول تعاون مع جوسفالدو فيريرا بالنسبة لروي ألميدا، عبر فريق باناثانيكوس من يناير 2012 وحتى نوفمبر طوال 43 مباراة وذلك كمدرب مساعد.



فيريرا كان مدربا لسبورتنج لشبونة واصطحب معه روي ألميدا، ورغم رحيل الأول، إلا أن مخطط الأحمال ظل مستمرا وعمل مع ليوناردو خارديم المدير الفني لموناكو حاليا 35 مباراة، ماركو سيلفا المدرب الحالي للأسود 32 مباراة، وقبلهما مع فيريرا 15 مباراة.



في يوليو 2013 عمل مع فريق براجا كمخطط للأحمال، طوال 28 مباراة مع جوسفالدو فيريرا.



-نجح في مساعدة فيريرا خلال ولايته الناجحة للزمالك.



وسبق له تدريب فريق ريد ستار بالاضافه لتدريب فريق تولوز.