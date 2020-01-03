مطلعش عز.. احذر الكرش يصيبك بهذا المرض الخطير.. فيديو

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وأضاف حرب، أن مصر تحتاج إلى الكثير من الجهد لتوعية تجاه العوامل التي تزيد من الإصابة بمرض السكري، وطرق الوقاية منه، وزيادة الرعاية الصحية تجاه مرضى السكري.

وتابع حرب في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى الدهون في منطقة البطن، أو الكرش يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.وأضاف حرب، أن الدهون حول منطقة البطن أو الكرش والذي يتكون حول الأعضاء الحيوية بمنطقة البطن، يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على أصحابه، ومن أبرزها الإصابة بمرض السكري.وتابع حرب، أنه يرجع السبب في هذا، إلى أن دهون البطن أو الكرش تعرقل الاستجابة الحيوية ومقاومة ضد هرمون الإنسولين في الجسم، وهو أحد العوامل الأولي في زيادة نسبة السكر في الدم، حيث أن الجسم لم يتعامل مع السكريات بالشكل المطلوب، وهو ما يزيد من نسبة الإصابة بمرض السكري.وإليكم الفيديو من هنا..