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فن

تتويج كوينتن تارانتينو بجائزة مخرج العام

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
قدمت الرائعة "جريتا جيروج" جائزة أفضل مخرج في السنة، إلى المخرج "كوينتن تارانتينو"، وذلك خلال مهرجان "بالم سبرينجز" السينمائي.

‏وتحدثت "جريتا"، عن التأثير العميق الذي أحدثه "تارانتينو" في حياتها المهنية، قائلة: "ترانتينو يستطيع ُصنع الأفلام كما لو كان بإمكانه إنقاذ العالم من خلالها".

ويعتبر آخر أعمال "ترانتينو" فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وتدور أحداثه في ولاية (كاليفورنيا) عام 1969، حيث مقتل الممثلة (شارون تيت) زوجة المخرج (رومان بولانسكي)، بواسطة المجرم (تشارلز مانسون) وأتباعه ورفاقه.
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