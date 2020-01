تتويج كوينتن تارانتينو بجائزة مخرج العام

قدمت الرائعة "جريتا جيروج" جائزة أفضل مخرج في السنة، إلى المخرج "كوينتن تارانتينو"، وذلك خلال مهرجان "بالم سبرينجز" السينمائي.



‏وتحدثت "جريتا"، عن التأثير العميق الذي أحدثه "تارانتينو" في حياتها المهنية، قائلة: "ترانتينو يستطيع ُصنع الأفلام كما لو كان بإمكانه إنقاذ العالم من خلالها".



ويعتبر آخر أعمال "ترانتينو" فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وتدور أحداثه في ولاية (كاليفورنيا) عام 1969، حيث مقتل الممثلة (شارون تيت) زوجة المخرج (رومان بولانسكي)، بواسطة المجرم (تشارلز مانسون) وأتباعه ورفاقه.