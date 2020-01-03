تتويج كوينتن تارانتينو بجائزة مخرج العام

قدمت الرائعة "جريتا جيروج" جائزة أفضل مخرج في السنة، إلى المخرج "كوينتن تارانتينو"، وذلك خلال مهرجان "بالم سبرينجز" السينمائي.
وتحدثت "جريتا"، عن التأثير العميق الذي أحدثه "تارانتينو" في حياتها المهنية، قائلة: "ترانتينو يستطيع ُصنع الأفلام كما لو كان بإمكانه إنقاذ العالم من خلالها".
ويعتبر آخر أعمال "ترانتينو" فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وتدور أحداثه في ولاية (كاليفورنيا) عام 1969، حيث مقتل الممثلة (شارون تيت) زوجة المخرج (رومان بولانسكي)، بواسطة المجرم (تشارلز مانسون) وأتباعه ورفاقه.
وتحدثت "جريتا"، عن التأثير العميق الذي أحدثه "تارانتينو" في حياتها المهنية، قائلة: "ترانتينو يستطيع ُصنع الأفلام كما لو كان بإمكانه إنقاذ العالم من خلالها".
ويعتبر آخر أعمال "ترانتينو" فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وتدور أحداثه في ولاية (كاليفورنيا) عام 1969، حيث مقتل الممثلة (شارون تيت) زوجة المخرج (رومان بولانسكي)، بواسطة المجرم (تشارلز مانسون) وأتباعه ورفاقه.