بعد أزمته مع ريم البارودي وسمية الخشاب | حقيقة ارتباط أحمد سعد بفتاة جديدة

كشف الفنان أحمد سعد عن ارتباطه بفتاة ولكنه رفض أن يفصح عن اى تفاصيل حول هذه العلاقة الجديدة التي يتكتمها.



وقال أحمد سعد أثناء لقائه فى برنامج "الجمعة في مصر" تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أعيش حاليا قصة حب جديدة مع فتاة وأرفض الحديث عن اى تفاصيل اخرى سواء كانت من داخل الوسط الفني أم لا.



وأضاف أحمد سعد قائلا : ان هذه المرة سأضع سياجا من السرية حول هذه العلاقة العاطفية حتى لا اتعرض لنفس الأزمات التى تعرضت لها فى العام الماضى.



وكان الفنان أحمد سعد كشف عدة تفاصيل جديدة حول أزمته مع الفنانة سمية الخشاب وذلك بعد انفصالهما فى نهاية العام الماضى.



وقال أحمد سعد انا لا اعلم شيئا عن فقدان سمية الخشاب لـ طحالها وان كل ما قالته غير صحيح.



وأضاف أحمد سعد قائلا: "انا اتربيت على احترام المرأة وتقديرها ونبذ العنف ضد اى انسان واذا شاهدت قطة تتعرض للضرب اشعر بحالة من الحزن وانهار من البكاء.



يذكر ان أزمة احمد سعد وسمية الخشاب مازالت مستمرة خاصة بعد وصولها الى ساحات القضاء بعد ان حصل أحمد سعد على حكم قضائى ضد سمية الخشاب فى قضية شيك بدون رصيد.