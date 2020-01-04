سارة مجدي تكتب: نظرية الولا حاجة

نظرية الولا حاجة كتير بيتبناها من غير ما يعرف .. يعني مثلا ..

تلاقي نفسك بـ تدخل علاقه وإنت مش عارف عايز منها إيه .. عايزها في حياتك ولا لأ ! شايفاه الراجل اللي حتكملي معاه بقية عمرك ولا لأ !

تخش ميتنج أو قعدة و تلاقي نفسك بـتتناقش في موضوع مش عارف عايز توصل لإيه .. و ممكن تقاوح بالساعات و انت اصلا مش فارق معاك الموضوع و تلاقي نفسك أهدرت طاقه مش فاهم أهدرتها في إيه ..و فرهدت علي الفاضي ليه ..



نظرية الولا حاجة بتسرسب في حياتك .. في كل حاجة حتي و انت بتفكر حتلاقي نفسك بتفكر و تستهلك نفسك تفكير و مش عارف الحكمةمن اللي بتفكر فيه إيه ..



طيب تعرف إزاي إن نظرية الولا حاجة متمكنة منك ؟



لما تاخد قرارات مش مدرك أبعادها إيه ..



لما تكون عايش حياتك مش مخطط عايز تحقق إيه ..



لما تحرص على علاقات مش مدرك تأثيرها عليك إيه..



تدخل في صراعات مش فاهم كل ده ليه .. و انت من جواك اساسا أنا ايه اللي جابني هنا ؟



لما تفقد ناس مكنتش مدرك قيمتهم في حياتك كانت إيه ..

لما تنجرف في مشاعر ومش عارف نهايتها إيه .. و ده بيكون دايما موجود في العلاقات المبهمة اللي أنت و هي بتتعاملوا كأنكم مع بعض و انتوا اكلينكيا مش مع بعض لأنه مقلتش حاجة واضحة تحدد العلاقة دي ايه !



لما تهدر حقوق ومش مدرك ده هيعمل فيك إيه .. و انت من جواك عارف إن مش ده اللي أنت عاوزه أو تستحقه و ساكت و مكمل .



من الاخر ..لو مش مركز إنت عايز إيه من كل خطوة و لحظةوعلاقه وشخص وهدف وقرار في حياتك ، لو مش مرتب أولوياتك ومخطط ليومك هتنجز فيه إيه.. هتحقق إيه في الشهر في السنه في العمر ، لو سبت نفسك كده ..



سبت نفسك للناس .. للظروف .. لمزاجك و دماغك.. لو انت سايب كل حاجه زي ما تيجيتيجي

لو بتوهم نفسك أنك عايش حياتك ببساطة و مبتحسباش و سايبها علي الله ..مش هي دي البساطه ولا هو ده التوكل ولا بكده إنت على نياتك ولا هي دي بالبركه وخلاص.. هي كلمة تانية مش حينفع أقولها .. بس انت كده عرفتها لوحدك .



لو متحكمتش في كل ده .. أي ظرف و اي شخص هيجيبك و يوديك حسب مزاجه .. و من غير ما تحس .. العمر فجأه بيخلص و حيخلص و انت لسه مش عارف انت عايز ايه !



الدنيا عايزة واحد مركز ومصحصح ومُحدد .. ده حيخليك قوي قادر تاخد أي خازوق لا قدر الله و تقع وتقف بسرعة.. الحياه محتجاك مفوق .. إنت إللي بتخطط وبتدير حياتك بتفاصيلها و بالأسباب اللي ربنا مقدرهالك..

مش هتاخد كل حاجة .. ركز انت دورك ايه في الحياة.. رسالتك ايه ؟ عايز ايه ؟ ايه اللي بيخليك مبسوط و مرتاح و مطمن ..

إبدأ .. عشان مفيش وقت.. متسيبش حياتك كده عايمة و بلا هدف.الموت بيجي في لحظة ..



الحق نفسك قبل ما تلاقي نفسك في مكانك ل سنين و محققتش حاجة و أقرب الناس ليك اللي بيحبوك خسرتهم عشان كنت فاكر حتسيبهم عايمين في حياتك و حترجع تلاقيهم مكانهم .. الحق حياتك و الناس اللي فيها و متسيبش كل حاجة عايمة ..نظرية الولا حاجة مبترحمش !