خليفة حفتر للشعب التركي: أردوغان سيلقي بجيشكم في الهلاك

أعلن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في كلمة، للشعب الليبي، اليوم الجمعة، النفير العام في البلاد؛ لمواجهة مستعمر غاشم.



وطالب خليفة حفتر، خلال كلمته للشعب الليبي، اليوم، بتنحية الخلافات جانبا؛ لمواجهة العدوان، واصفا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بـ"المغامر والمغرور والمعتوه، الذي سيُلقي بجيشه في الهلاك".



وطالب القائد العام للجيش الليبي، الشعب التركي الصديق، أن ينتفض في وجه المغامر الذي يدفع جيشه إلى الهلاك، مؤكدا أن الحرب التي يحاول أردوغان إشعالها؛ تستهدف الأمن القومي العربي.