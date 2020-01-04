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منوعات

شاهد لحظة وصول جثمان الإعلامية نجوى القاسم إلى لبنان.. وتأكيد سبب الوفاة

السبت 04/يناير/2020 - 07:25 ص
نجوى القاسم
نجوى القاسم
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عزة عاطف
وصل جثمان الإعلامية الشهيرة «نجوى القاسم» أمس إلى مطار رفيق الحريري في بيروت بعد خروجه من مدينة دبي في الإمارات، حيث ترك خلفه آلام ونحيب على روح مذيعة قناة العربية الشابة.

وكشفت اليوم قناة العربية عن مقطع فيديو للحظة وصول جثمان نجوى القاسم لدفنها في مسقط رأسها لبنان، وذلك بعد التأكيد الطبي بعدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية، حيث تعرضت لنوبة قلبية مفاجئة أسفرت عن موتها.

كانت نجوى قد انتقلت حديثًا إلى شقتها الجديدة في دبي واحتفلت برأس السنة هناك وسط أحبائها، ثم ذهبت إلى بيتها وقامت بضبط المنبه لكي تستيقظ لأداء عمل ما في الصباح.

وبالفعل رن المنبه لكن صاحبته لم تستيقظ أبدًا، وعندما استيقظت أختها على صوت المنبه ذهبت لتوقظها فلم ترد عليها وكان جسدها باردًا جدًا، لتكتشف أنها فارقت الحياة.

استقبل الجثمان ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وزير الإعلام جمال الجراح، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة نجلا عساكر، وقنصل لبنان في دبي عساف ضومط، بالإضافة إلى عائلتها وزملائها ووسائل الإعلام.
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