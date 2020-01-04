ريال مدريد يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات ضد خيتافي في الليجا

يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على نظيره خيتافي، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 19 من الدوري الإسباني " الليجا".



موعد مباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة:



من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، بين الفريقين، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "الفونسو بيريز"، وتُنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 3".



ترتيب ريال مدريد وخيتافي في الليجا:



يحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، بينما يأتي خيتافي في المركز السادس برصيد 30 نقطة.



ويسعى ريال مدريد في مواجهة اليوم، لاستعادة نغمة الانتصارات، وكسر سلسلة التعادلات التي لازمته في أخر ثلاث مباريات بالليجا، أمام فالنسيا، برشلونة، ثم أتلتيك بيلباو.



ويتطلع الميرنجي لتحقيق الفوز الـ11 له هذا الموسم، بعدما خاض 18 مباراة هذا الموسم، وتمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات فقط، بينما تعادل في 7 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة.



ويفتقد ريال مدريد في المباراة لخدمات كل من أسينسيو، خاميس رودريجيز، مارسيلو، هازارد، وفاسكيز للإصابة، بينما استبعد زين الدين زيدان المدير الفني الثنائي إبراهيم وماريانو دياز لأسباب فنية، فيما يغيب القائد سيرجيو راموس للإيقاف.



ويلقتي اليوم أيضًا، فالنسيا مع إيبار، وأتلتيكو مدريد مع ليفانتي، وإسبانيول مع برشلونة، ضمن منافسات الجولة ذاتها.