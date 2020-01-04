سفير بكين بالقاهرة: زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر تعكس الاهتمام بتطوير علاقات الشراكة

أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة أهمية زيارة مستشار الدولة ووزير خارجية الصين وانج يي إلى مصر والمقرر لها يومي 7 و8 يناير الجاري تلبية لدعوة وزير الخارجية سامح شكري، والتي تعكس الاهتمام بتطوير علاقات الشراكة، كما أنها تعد الزيارة الأولى التي يقوم بها الوزير الصيني إلى مصر منذ عام 2014.





وقال السفير الصيني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/- إن مصر هي المحطة الأولى لزيارات وزير خارجية الصين إلى الخارج في العام الجديد ما يعكس اهتمام الصين البالغ بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.



