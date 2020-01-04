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أخبار البلد

سفير بكين بالقاهرة: زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر تعكس الاهتمام بتطوير علاقات الشراكة

السبت 04/يناير/2020 - 10:24 ص
لياو ليتشيانج سفير
لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة
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أ ش أ
أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة أهمية زيارة مستشار الدولة ووزير خارجية الصين وانج يي إلى مصر والمقرر لها يومي 7 و8 يناير الجاري تلبية لدعوة وزير الخارجية سامح شكري، والتي تعكس الاهتمام بتطوير علاقات الشراكة، كما أنها تعد الزيارة الأولى التي يقوم بها الوزير الصيني إلى مصر منذ عام 2014.

وقال السفير الصيني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/- إن مصر هي المحطة الأولى لزيارات وزير خارجية الصين إلى الخارج في العام الجديد ما يعكس اهتمام الصين البالغ بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأضاف أن كلا الجانبين سيتبادلان الآراء بشكل معمق حول القضايا الدولية والإقليمية المهمة وسبل مواصلة تنفيذ التوافق المهم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج بهدف دفع عجلة التعاون الصيني - المصري المشترك لبناء (الحزام والطريق)، فضلا عن تحقيق تطور جديد للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الصيني سيزور أيضا كلا من جيبوتي وإريتريا وبوروندي وزيمبابوي في إطار جولة أفريقية، مؤكدا أهمية الجولة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي لمتابعة تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني – الأفريقي.

وأوضح أن وانج يي سوف يعلن - خلال زيارته لهذه الدول الأفريقية - التزام الصين بالمبادئ الخالصة والنتائج الحقيقة التي طرحها الرئيس الصيني سعيا وراء تعميق التواصل مع الجانب الأفريقي وتنفيذ التوافق المهم مع القادة الأفارقة ومتابعة نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني – الأفريقي وتعزيز التعاون والصداقة التقليدية بين الصين والدول الأفريقية.
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