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اقتصاد

تطوير محور العبور في القاهرة الجديدة بتكلفة 170 مليون جنيه

السبت 04/يناير/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن،أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير محور العبور الرابط بين شارع التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة تقدر بحوالي 170 مليون جنيه.

وأشار طلعت إلى أن المحور يخدم أكثر من 1400 مصنع بالمنطقة الصناعية، وحوالي40 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة.

جاء ذلك على هامش جولته التفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، والتي رافقه خلالها، المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات، مشيرًا خلال جولته إلى أن محور "العبور" بطول 8.5 كيلو متر، ويسير العمل به بشكل جيد، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمحور إلى 42%، وتشمل أعمال التطوير توسعة الطريق في الاتجاهين بعرض 4 حارات مرورية في كل اتجاه، بدلا من 3 حارات، وكذا تنفيذ عدة أعمال للرصف ورفع كفاءة الأرصفة والزراعة وتطوير الجزيرة الوسطى، إلى غير ذلك من أعمال التطوير.

وقال المهندس عادل النجار إن الجولة شملت تفقد أعمال تطوير طريق "سعد زغلول"، بطول (8 كم)، بتكلُفة حوالي 105 ملايين جنيه، والذي يربط بين الطريق الدائري ومحور جمال عبد الناصر مرورًا بـ" التجمع الثالث " ويعد شريانًا حيويًا للتنمية بالتجمع الثالث، وكذا تفقد أعمال تطوير طريق العين السخنة القديم بطول (17 كم)، بتكلُفة حوالى 351 مليون جنيه، حيث تبلغ المرحلة الأولى 11.5كم ويربط بين الطريقين الدائرى، والإقليمى الأوسطى، و تكمُن أهمية هذا الطريق فى ربطه بمحاور هامة بالمدينة مثل (محور طلعت حرب - محور محمد نجيب - محور العبور ) وذلك لتسهيل حركة المرور بالمدينة.

كما تم تفقد جمال طلعت أعمال تطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية بالمدينة. وأضاف المهندس عادل النجار: تم خلال الجولة، متابعة العمل بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بالمدينة، وتشمل أعمال (الطرق - تنسيق الموقع – التشطيبات)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، وكذا تنفيذ 17304 وحدات ( 721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بالمدينة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التشديد على الشركات المنفذة للمشروعات لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، وذلك في إطار سرعة تسليم الوحدات للفائزين بها.
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