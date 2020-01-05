تقرير مفصل عن مميزات وعيوب تويوتا كورولا toyota corolla 2020 وأسعارها بعد الخصم.. صور

تويوتا كورولا 2020





تويوتا مصر



تويوتا 2020







تويوتا كورولا 2020

تويوتا كورولا 2020

تويوتا كورولا 2020

تويوتا كورولا 2020

تويوتا كورولا 2020

تويوتا كورولا 2020

تويوتا كورولا 2020





اسعار تويوتا 2020 في مصر







تويوتا كورولا 2020

يهتم محبو السيارات متابعة كل جديد في الاسواق ، من حيث الامكانيات و الاسعار و صيانات ما بعد البيع و تجارب القيادة ايضا .لذا يحرص قسم السيارات بصدي البلد علي عمل تقارير مفصلة عن كل سيارة علي حدة واليوم نتناول في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عناولا من حيث الميكانيكا :محرك V4السعة اللترية : 1600 CCعزم الدوران : 154 N. Mعدد الاحصنة : 120 HP عند 6000 لفة/ دقيقةالفتيس : CVT ٦ سرعاتالتسارع : من 0 الي 100 خلال 12 ثانيةنوع الجر : اماميسرعة قصوي : 190 km/hاستهلاك الوقود :6.8 لتر لكل 100 kmسعة الخزان : 50 لتراينصح ببنزين 92ثانيا من حيث الأبعاد :الطول : 4.640 ملمالعرض : 1.780 ملمالارتفاع : 1.435 ملمقاعدة العجلات : 2700 ملمارتفاع عن الأرض : 136 ملمسعة الشنطة : 470 لتروزن السيارة : 1260 kgمن حيث التجهيزات العامة :تكييف تاتشباور ستيرنج كهربائي٤ زجاج كهرباءعجلة قيادة مالتيمصابيح ضباب أمامية وخلفيةجنوط مقاس 15 بوصة وليس 16شاشة عداد 4.2 بوصةشاشة كاسيت 7 بوصةراديو FMمشغل MP3USBAUX** تجهيزات الفئة الثالثة و الرابعة تزيد ب :فتحة سقفمصابيح LED بخاصية الضبط التلقائيحساسات مطرحساسات ركن أمامية و خلفيةمرايات طي كهرباءسخانات مراياتشاشة كاسيت 8 بوصة تاتشجنوط رياضية مقاس 17 بوصةرشاشات مصابيحفرش جلدطارة مالتي جلدمثبت سرعةمن حيث تجهيزات الأمان :2 وسادة هوائيةمنع انغلاق المكابح ABSتوزيع قوة الفرملة EBDتدعيم الفرامل BAالتوازن/الثبات الإلكتروني USCايموبليزر لمنع السرقةمن حيث تجربة قيادة :عند دخولك لسيارة تويوتا كورولا 2020 ستشعر حتما بالراحة اثناء جلوسك و بالمساحات الداخلية الواسعة وتطعيمات النيكل بالتابلوه و الأبواب و العداد ولكن ستلاحظ سوء الخامات المستخدمة قليلا وكثرة تواجد خام البلاستيك خاصة ف الفئة الاولي وسوف نذكر ذلك في العيوب و المميزاتمن حيث المميزات :_ الشكل الخارجي يميل الي الأشكال الرياضيه عن طريق شكل المصابيح و الشبكة الاماميه..._ منصة TNGA التي تتميز بخفة الوزن و الصلابة مما تضيف الشعور بالراحة_ اعتمادية الفتيس CVT_ انتشار قطع الغيار_ تكييف ممتاز جدا_ تجهيزات امان جيدة بداية من الفئة الأولى ولتوضيح ذلك لنصل الي العيوبمن حيث العيوب :_ قلة التجهيزات خصوصا ف الفئة الاولي مثل مثبت السرعة كاقل شئ_ الشنطة مش كبيرة كفاية_ عزل الصوت متوسط وليس بالأفضل بين منافسيها_ زاوية دخول الباب الخلفي صغيرة / ضيقة + السقف منخفض_ الأداء لا يعكس الانطباع عن شكلها_ كثرة استخدام البلاستيك خصوصا ف الفئة الاولي_ أحجام الشاشات كبير نسبيا_ بودي رول ملحوظ ع السرعات من ١٤٠.. ع الرغم من نظام الثبات الإلكتروني_ واخيرا تسعيرها يستخف بعقول العملاء من ناحية التجهيزات العامة او وسائل الأمانبمعنى انك بتدفع فرق كبير ف السعر ولكن لا تحصل ع تجهيزات مرغوب فيها كثيرا الا ف أعلى فئة بسعر 469 الفامن حيث الأسعار بعد الخصم :_ السعر الرسمي للفئة الأولي 315 بعد خصم ١٠ آلاف_ السعر الرسمي للفئة الثانية 350 بعد خصم ١٣ الفا_ السعر الرسمي للفئة الثالثة 400 بعد خصم ١٩ الفا_ السعر الرسمي للفئة الرابعة 450 بعد خصم ١٩ الفا