قناة ليبية تكشف خطوات أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا

كشفت مصادر خاصة لقناة 218 الليبية أن الحكومة التركية تدرس إرسال 150 إلى 200 عسكري إلى ليبيا، كدفعة أولى، ما بين قوات خاصة وعناصر استخباراتية ومستشارين ومهندسين.



وأوضحت المصادر أنه في سياق التحضيرات لإرسال القوات إلى ليبيا، اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأركان حكومته ضمن مشاورات أمنية استمرت لـ 3 ساعات بشأن خطة التدخل العسكري.



وذكرت المصادر، بحسب القناة، أن أردوغان سيستكمل مشاوراته اليوم في اجتماع مرتقب مع وزير الدفاع، لوضع اللمسات الأخيرة لإرسال القوات، مؤكدة أن الرئيس التركي لم يعتمد حتى الآن خطة إمداد القوات التي سيُرسلها إلى ليبيا وما يزال يدرس تفاصيلها مع حكومته، فيما لم ترد الجزائر حتى الآن على مقترح قدمته لها أنقرة يقضي باستخدام أجوائها وأحد مطاراتها لإيصال الدعم والإمداد للقوات.



وفي إطار الترقب التركي لرد الجزائر، لفتت المصادر إلى أن زيارة الرئيس التركي أو وزير الدفاع إلى الجزائر خلال الفترة القريبة القادمة خطوة واردة جدًا.



واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أردوغان في اتصال هاتفي، الخميس، عقد قمة ثلاثية "فرنسية، روسية، تركية" في إسطنبول خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى تركيا هذا الأسبوع، فيما أكدت المصادر أن ماكرون على تواصل مع بوتين بشأن المقترح.

