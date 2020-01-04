كسرة قلبي.. سيد شعبان عبد الرحيم في أغنيه جديدة إهداء لوالده.. فيديو

طرح سيد ابن المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، أغنية جديدة والتي يهديها إلى روح والده بعنوان "كسرة قلبي" وهي من كلمات الشاعر صلاح مندي، وألحانه، وتوزيع الموسيقي حمادة فاروق، ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب الأيام المقبلة، وتقول مطلع الأغنية: "بحسك كنت مش عامل..حساب للدنيا بالكامل..ياكسرة قلبي من بعدك".





وتوفي الفنان شعبان عبدالرحيم في مستشفى المعادي العسكري، عن عمر يناهز 62 عاما.





يذكر أن أخر حفلات شعبان عبد الرحيم كان بموسم الرياض وظهر على كرسي متحرك بسبب كسر فى القدم، وعن جلوسه على كرسى وقت الغناء، أكد الراحل وقتها، أنه مصاب بكسر فى القدم، وإن منظمو موسم الرياض طلبوا حضوره، والجلوس على كرسي متحرك.















