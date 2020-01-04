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محافظات

من أمريكا وأسبانيا والبرازيل.. تل العمارنة بالمنيا تستقبل 3 وفود سياحية

السبت 04/يناير/2020 - 05:08 م
.. تل العمارنة بالمنيا
.. تل العمارنة بالمنيا تستقبل 3 وفود سياحية
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ايمن رياض
استقبلت منطقة أثار تل العمارنة الأثرية بمحافظة المنيا، 3 وفود سياحية قادمين من دول امريكا واسبانيا والبرازيل للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، و منطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
من أمريكا وأسبانيا والبرازيل.. تل العمارنة بالمنيا تستقبل 3 وفود سياحية
من أمريكا وأسبانيا والبرازيل.. تل العمارنة بالمنيا تستقبل 3 وفود سياحية
من أمريكا وأسبانيا والبرازيل.. تل العمارنة بالمنيا تستقبل 3 وفود سياحية
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