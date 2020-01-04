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أخبار العالم

الجيش العراقي: لدينا بدائل لتدريب قواتنا بعد تعليق التحالف البرامج المشتركة

السبت 04/يناير/2020 - 05:00 م
الجيش العراقي
الجيش العراقي
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف أن لدى الجيش العراقي بدائل لتدريب القوات المسلحة، بعد قرار الولايات المتحدة وحلفائها تعليق برامج تدريب قوات الجيش والأمن العراقية.

وأضاف خلف أن قوات التحالف غير مسموح لها القيام بأي عمل إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الجيش الألماني إعلانه أن الولايات المتحدة وحلفاؤها جمدوا خطط تدريب الجيش وقوات الأمن العراقي، بسبب التهديدات التي تواجهها هذه الدول بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية على مطار بغداد.

وأضافت الوكالة نقلا عن خطاب مرسل من الجيش إلى البرلمان الألماني، أن مسئولًا رفيع المستوى في الجيش الألماني قرر رفع مستوى الحماية للقوات الألمانية في العراق.

يأتي ذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وعدد من قيادات ميليشيات موالية لإيران في هجوم نفذته طائرات أمريكية داخل مطار بغداد بالعراق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدات له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "الجنرال قاسم سليماني قتل وأصاب الآلاف من الأمريكيين على مدار فترة طويلة، وكان يخطط لقتل المزيد لكننا أوقعنا به. إنه مسئول بشكل مباشر وغير مباشر عن موت الملايين، بمن فيهم عدد كبير من المحتجين الإيرانيين أنفسهم".

وأضاف ترامب "بالرغم من أن إيران لن تستطيع الاعتراف بذلك، فقد كان سليماني مكروها ومصدرًا للخوف في بلاده. الإيرانيون ليسوا حزانى كما سيوحي قادتهم للعالم. كان يجب أن يموت منذ سنوات".

وفي تغريدة أخرى، كتب ترامب "إيران لم تكسب حربًا أبدا، لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أمس الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
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