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محافظات

رئيس حي غرب الإسكندرية يتابع أعمال كسح المياه لنوة رأس السنة.. صور

السبت 04/يناير/2020 - 06:48 م
رئيس حي غرب الإسكندرية
رئيس حي غرب الإسكندرية يتابع أعمال كسح المياه لنوة رأس السنة
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أحمد عبد العزيز
أجرى اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، اليوم السبت، جولة بأنحاء الحي لمتابعة أعمال كسح وشفط المياه الناتجة عن نوة رأس السنة.

وتضرب الإسكندرية في الوقت الحالي أمطار غزيرة وصقيع بالتزامن مع ثالث أيام نوة رأس السنة.

وتضمنت جولة رئيس الحي مناطق أمام بشاير الخير 3 بالطريق الدولي، وشارع المكس، وشارع المتراس خلف نقطة الورديان، ومنطقة نجع العرب.

كما تفقد كمال، أعمال تصريف المياه بمحطة التنقية الغربية بنجع العرب، حيث تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لشفط المياه المتراكمة بنهر الطريق وذلك لتقديم خدمات للمواطن بصورة أفضل.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، قد وجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية والتواجد على مدار الساعة طوال فترة النوة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار.
رئيس حي غرب الإسكندرية يتابع أعمال كسح المياه لنوة رأس السنة.. صور
رئيس حي غرب الإسكندرية يتابع أعمال كسح المياه لنوة رأس السنة.. صور
رئيس حي غرب الإسكندرية يتابع أعمال كسح المياه لنوة رأس السنة.. صور
رئيس حي غرب الإسكندرية يتابع أعمال كسح المياه لنوة رأس السنة.. صور
رئيس حي غرب الإسكندرية يتابع أعمال كسح المياه لنوة رأس السنة.. صور
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