إرهابي إخواني يتفاخر بوجوده في مليشيا السراج في ليبيا.. شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي عمرو صلاح الدين متواجد في ليبيا وهو من يقوم بتصوير الفيديوهات للعمليات الإرهابية .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" هذا الإرهابي عليه أحكام في مصر ويفتخر بأنه يشارك مع المليشيا الإرهابية في ليبيا".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإرهابي عمرو صلاح كان له نشاط في اعتصام رابعة العدوية للاخوان وهرب إلى ليبيا وانضم إلى المليشيات الإرهابية".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الإرهابي عمرو صلاح عليه أحكام في مصر ومطلوب للعدالة ويقاتل مع مليشيا السراج في ليبيا".

