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توك شو

إرهابي إخواني يتفاخر بوجوده في مليشيا السراج في ليبيا.. شاهد

السبت 04/يناير/2020 - 09:30 م
الإرهابي عمرو صلاح
الإرهابي عمرو صلاح
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي عمرو صلاح الدين متواجد في ليبيا وهو من يقوم بتصوير الفيديوهات للعمليات الإرهابية .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" هذا الإرهابي عليه أحكام في مصر ويفتخر بأنه يشارك مع المليشيا الإرهابية في ليبيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإرهابي عمرو صلاح كان له نشاط في اعتصام رابعة العدوية للاخوان وهرب إلى ليبيا وانضم إلى المليشيات الإرهابية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الإرهابي عمرو صلاح عليه أحكام في مصر ومطلوب للعدالة ويقاتل مع مليشيا السراج في ليبيا".
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