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متحدث الجيش الوطني الليبي: مستعدون لمواجهة الغزو التركي

السبت 04/يناير/2020 - 10:58 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
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ا ش ا
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن الجيش والشعب على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، مشيرا إلى أن المعركة في ليبيا لم تعد معركة تقليدية بعدما أصبحت ضد دول داعمة للميليشيات، وفي مقدمتها تركيا.

وأضاف المسماري- في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت - أن "الشعب الليبي بعث رسائل عديدة أنه خلف جيشه وسيدعم كل الجبهات"، مشددا على أن الليبيين مستعدون اليوم لصد الغزو التركي.

ولفت إلى أن كل المناطق العسكرية عملت في إطار إعادة بناء القوات المسلحة الليبية ودعمها، قائلا "وصلنا لدرجة كاملة وأصبح لدينا قواتنا البحرية جاهزة وتفرض سيطرتها على سواحل البلاد وتقوم بتأمينها، وكذلك قواعد جوية ووسائل دفاع جوي متطورة ورأينا كيف أسقطنا طائرات تركية".

وأوضح المسماري أن العمليات العسكرية تركزت اليوم في محاور القتال القريبة من قلب العاصمة، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي تتقدم يوما بعد آخر وتبسط سيطرتها على المواقع التابعة لمليشيات الوفاق المدعومة من المرتزقة الأتراك، لافتا في هذا الجانب إلى أن سلاح الجو قام أمس الجمعة باستهداف مرتزقة أتراك قرب العاصمة طرابلس، علاوة على تدمير الحافلات بمن فيها.
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