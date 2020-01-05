AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس توقيع شيكابالا للأهلي .. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
كشف جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن صحة توقيع محمود عبد الرازق شيكابالا  للأهلي.

وقال حمزة في تصريحاته لقناة Time sport ، أن شيكابالا وقع بالفعل للأهلي عقب احترافه في باوك اليوناني، وأنه قام بإغلاق باب الشقة على شيكا ليمنعه من الانضمام للقلعة الحمراء.

وأوضح حمزة أسباب توقيع شيكا للأهلي، قائلا ، الفهد الأسمر وقع للأهلي بسبب تجاهل مسئولي الزمالك، فقمت بحبسه في البيت وتوجهت للقلعة البيضاء للحديث معهم. 

ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى المصرى، ويستضيفها استاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤمن زكريا وشيكابالا في عزاء نجم الزمالك علاء علي.. شاهد

نجم منتخب مصر السابق يكشف كواليس توقيعه مع بركات للأهلي .. فيديو

نجم الزمالك يكشف حقيقة تمرده وغيابه عن التدريبات

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

ترشيحاتنا

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية كاملة بالبحر المتوسط ..صور

سارة سلامة تستعرض أنوثتها بفستان برتقالي.. صورة

لو بتتكلموا بالدين فيه حاجة اسمها غض البصر| أول تعليق من الضحية الثانية للتحرش|فيديو

فايز السراج يحتفل برأس السنة في لندن.. وأحمد موسى: أحلى جهاد.. فيديو

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

عاجل .. وصول البطاقة الدولية لـ«كهربا».. واللاعب يرتدي القميص 26

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة سقوط مطربة تونسية شهيرة على خشبة المسرح

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور