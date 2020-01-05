نجم الزمالك السابق يكشف كواليس توقيع شيكابالا للأهلي .. فيديو

كشف جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن صحة توقيع محمود عبد الرازق شيكابالا للأهلي.



وقال حمزة في تصريحاته لقناة Time sport ، أن شيكابالا وقع بالفعل للأهلي عقب احترافه في باوك اليوناني، وأنه قام بإغلاق باب الشقة على شيكا ليمنعه من الانضمام للقلعة الحمراء.



وأوضح حمزة أسباب توقيع شيكا للأهلي، قائلا ، الفهد الأسمر وقع للأهلي بسبب تجاهل مسئولي الزمالك، فقمت بحبسه في البيت وتوجهت للقلعة البيضاء للحديث معهم.



ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى المصرى، ويستضيفها استاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى .