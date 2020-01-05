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مرأة

شاهد.. فنانة شهيرة بإطلالة جذابة على حمام السباحة

الأحد 05/يناير/2020 - 01:48 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة لقاء الخميسي مجموعة من الصور عبر حسابها على انستجرام أثناء تدريب ابنها على السباحة، معبرة من خلالها عن تأثرها بشدة البرودة بدرجة جعلتها ترتجف كثيرا .

ظهرت لقاء الخميسي وهى ترتدي سويت شيرت بطاقية بيضاء على رأسها ونسقت معه جاكيت من الفرو واضعة على فمها كوفية بيضاء، مرتدية نظارة شمس سوداء لم يظهر من وجهها سوى بعض الملامح البسيطة فى إحدى الصور.

وأطلت فى الصورة الأخرى بوجهها وتخلت عن الكوفية.

من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد، ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه ما زال فى مرحلة الكتابة.

يُذكر أن آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
شاهد.. فنانة شهيرة بإطلالة جذابة على حمام السباحة
شاهد.. فنانة شهيرة بإطلالة جذابة على حمام السباحة
شاهد.. فنانة شهيرة بإطلالة جذابة على حمام السباحة
شاهد.. فنانة شهيرة بإطلالة جذابة على حمام السباحة
شاهد.. فنانة شهيرة بإطلالة جذابة على حمام السباحة
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