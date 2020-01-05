AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية النمساوية تتعرض لهجوم إلكتروني خطير

الأحد 05/يناير/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية النمساوية تعرض أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارتها "لهجوم سيبراني خطير".
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الأحد/ - "إنه نظرا إلى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يمكن استبعاد أن يكون الأمر متعلقا بهجوم موجه من قبل دولة".
وأوضح البيان أن الوزارة قامت برصد هذا الهجوم سريعا واتخذت تدابيرها فورا، وأنشأت لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لمجابهة هذا الهجوم .
Advertisements

ترشيحاتنا

لحظة غضب.. نيويورك تايمز: لماذا تراجع ترامب واتخذ قرار قتل سليماني؟

الدفع بـ كهربا .. التشكيل المتوقع للأهلي أمام إف سي مصر

برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الأحد .. فيديو

ترامب أخبر شخصا واحدا فقط بعملية اغتيال سليماني.. تعرف عليه

كيفية التخلص من وساوس الشيطان.. 7 أمور تبعده عنك وتقيك شره

ترامب يهدد بضرب 52 هدفًا داخل إيران .. يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب 3 مشاكل صحية.. أضرار القهوة على الأسنان

علاج 7 مشاكل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل على الريق؟

تقرير مفصل عن مميزات وعيوب تويوتا كورولا toyota corolla 2020 وأسعارها بعد الخصم.. صور