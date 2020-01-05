الخارجية النمساوية تتعرض لهجوم إلكتروني خطير

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية تعرض أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارتها "لهجوم سيبراني خطير".

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الأحد/ - "إنه نظرا إلى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يمكن استبعاد أن يكون الأمر متعلقا بهجوم موجه من قبل دولة".

وأوضح البيان أن الوزارة قامت برصد هذا الهجوم سريعا واتخذت تدابيرها فورا، وأنشأت لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لمجابهة هذا الهجوم .