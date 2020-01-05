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منوعات

متحول جنسيا ينفق 500 ألف دولار ليتحول إلى أنثى

الأحد 05/يناير/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عمليات التحول جنسيًا باهظة الثمن، فهي تحتاج إلى ملايين الدولارات، وتهيئة نفسية للتعايش بجسم الجنس الآخر وإقناع ذاتك أن هرمونات جسدك تحولت من ذكر إلى أنثى أو العكس.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، قال كين، أحد المتحولين جنسيا أنه أنفق 500 ألف دولار ليتحول من ذكر إلى أنثى فقد كلفته عمليات التجميل والفيلر ليتحول شكله إلى أنثى الكثير من المال.

كما عبر عن فرحته الشديدة بالتحول إلى أنثى فقد كان يرى نفسه دائما يميل إلى الدمى والعرائس وبعد أن تأكد من ضرورة عملية التحول جنسيا شعر بسعادة عارمة لأنها كان يرى في نفسه بعد التحول أنه سيكون باربي الدمية الشهيرة.

كما أشار كين المتحول جنسيا إلى أنه كان يميل دائما إلى ملابس النساء فكان يحلم بارتداء حذاء بكعب عال واستخدام مستحضرات التجميل.
متحول جنسيا ينفق 500 ألف دولار ليتحول إلى أنثى
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