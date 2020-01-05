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فن

قبل حفل الجولدن جلوب .. ليوناردو دى كابريو يلفت الأنظار بوزنه الزائد.. صور

الأحد 05/يناير/2020 - 12:58 م
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
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أحمد إبراهيم
كشفت عدسات الباباراتزى عن عدد من الصور للنجم العالمى ليوناردو دي كابريو مع حبيبته كاميلا مورون أثناء تواجدهما على البحر.

وبدى على ليوناردو دي كابريو الوزن الزائد حيث ظل عليه "كرشه" الذى كان سببا فى سخرية البعض له بينما ظهرت حبيبته بقوامها الممشوق.

ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون ارتباطا في ديسمبر 2017، وواجها العديد من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما حيث يبلغ هو من العمر 44 عاما أما هي 22 عامًا.

يشار إلى أن آخر أفلام ليوناردو دي كابريو في السينما الأمريكية once upon a time in hollywood.

وقد أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز جولدن جلوب عن مشاركة كل من ليوناردو دى كابريو وبراد بيت فى تقديم النسخة المقبلة والتى تقام يوم 5 يناير الجارى.
قبل حفل الجولدن جلوب .. ليوناردو دى كابريو يلفت الأنظار بوزنه الزائد.. صور
قبل حفل الجولدن جلوب .. ليوناردو دى كابريو يلفت الأنظار بوزنه الزائد.. صور
قبل حفل الجولدن جلوب .. ليوناردو دى كابريو يلفت الأنظار بوزنه الزائد.. صور
قبل حفل الجولدن جلوب .. ليوناردو دى كابريو يلفت الأنظار بوزنه الزائد.. صور
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