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تكنولوجيا

أبرزها شبح تسوشيما.. إليك أكبر 9 ألعاب قادمة في 2020

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:02 ص
أكبر 9 ألعاب قادمة
أكبر 9 ألعاب قادمة في 2020
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شيماء عبد المنعم
من المقرر أن يصل الجيل الجديد من منصات التحكم في ألعاب الفيديو بلاي ستيشن PlayStation، من شركات مثل سوني Sony وإكس بوكس Xbox من مايكروسوفت، خلال الربع الأخير من العام الحالي، أي خلال أقل من عام من الآن، لكن قبل وصول المنصات الجديدة، فإن الموجة الرئيسية الأخيرة من ألعاب PlayStation 4 و Xbox One أصبحت في الأفق، وهذه أبرز الألعاب القادمة في عام 2020، بحسب ما ذكرته صحيفة "business insider".

1. Final Fantasy VII Remake:
يعد إعادة تشكيل لعبة Final Fantasy VII، وهي واحدة من أكثر الألعاب المحبوبة التي تم إصدارها في عام 1997، كنزًا لعشاق هذا النوع من الألعاب، لكن هذه الطبعة ليست إعادة صياغة مباشرةً، بل إنها عملية إعادة تخيل قليلًا، حيث لا تحتوي Final Fantasy VII Remake على قتال قائم على الدور الذي قد تتوقعه إذا لعبت النسخة الأصلية.
المنصات: PlayStation 4.
تاريخ الإصدار: 3 مارس 2020.

2. Watch Dogs Legion:
تشكل سلسلة Watch Dogs نقطة علام في مسيرة شركة الألعاب الفرنسية Ubisoft المطورة لألعاب مثل Assassin’s Creed و Splinter Cell، وتلعب من خلال النسخة الجديدة Watch Dogs Legion دور هاكر في لندن، ألا أنك لا تلعب كفرد واحد فقط، بل كفيلق من أشخاص مختلفين، وتعمل أيضًا على تجنيد المزيد من الأشخاص مع تقدم اللعبة، ولكل منهم مهاراته الفريدة.
المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC.
تاريخ الإصدار: 6 مارس 2020.

3. DOOM Eternal:
أفضل لعبة لعام 2016، حصلت على تتمة ضخمة في عام 2020 تتمثل في لعبة DOOM Eternal، والتي تعد تكملة مباشرة للعبة إطلاق النار الكلاسيكية DOOM، بحيث تشكل DOOM Eternal عبارة عن توسع هائل في اللعبة المثيرة بالفعل للعبة السابقة.
المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC و Nintendo Switch و Google Stadia.
تاريخ الإصدار: 20 مارس 2020.

4. Animal Crossing: New Horizons:
بعد سنوات من الانتظار فقد عادت Animal Crossing إلى نينتندو سويتش Nintendo Switch، تضعك اللعبة الجديدة، التي تحمل عنوان آفاق جديدة New Horizons، على جزيرة مهجورة خالية تمامًا مقارنة بالألعاب السابقة في السلسلة، وستبدأ بموقع مخيم متواضع، لكن مع قيامك بمشاهدة المناظر الطبيعية حول العالم من حولك، سيصل المزيد من الأشخاص إلى الجزيرة المهجورة.
المنصات: Nintendo Switch.
تاريخ الإصدار: 20 مارس 2020.

5. Resident Evil 3:
في شهر يناير الماضي، حصل عشاق لعبة Resident Evil على تجربة رائعة على شكل طبعة جديدة ضخمة من Resident Evil 2، وفي هذا العام تحاول شركة Capcom إمتاع المشجعين مرة أخرى من خلال إجراء إصلاح جذري للعبة الكلاسيكية بطبعتها الجديدة Resident Evil 3.
المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC.
تاريخ الإصدار: 3 أبريل 2020.

6. Cyberpunk 2077:
تعد Cyberpunk 2077 لعبة حركة لشخص ثالث في العالم، تقع في مدينة معقدة مستقبلية حيث لا يمكن الوثوق بأي شخص فيها، وتشبه إلى حد كبير إصدار لعبة الفيديو من فيلم العنصر الخامس The Fifth Element.
المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC.
تاريخ الإصدار: 16 أبريل 2020.

7. Marvel’s Avengers:
سيطرت أفلام Marvel لسنوات على شباك التذاكر، وبالرغم من هذا النجاح في السينما، إلا أن Marvel بالكاد اقتربت من عالم ألعاب الفيديو، ويبدو أن هذا الأمر في طريقه للتغير مع لعبة Marvel’s Avengers، وهي لعبة فيديو حديثة من بطولة الأبطال الخارقين المشهورين عالميًا، ستلعب دور الرجل الحديدي أو Thor أو Black Widow أو The Hulk أو Captain America ضد مختلف الأشرار الذين يحاولون القيام بأعمال شريرة.
المنصات: PlayStation 4 و Xbox One و PC و Google Stadia.
تاريخ الإصدار: 15 مايو 2020.

8. The Last of Us: Part II:
يعد استوديو Naughty Dog مسؤولًا عن تطوير وحدة التحكم في PlayStation المسماة The Last of Us، ويعمل الآن على إصدار الجزء الثاني من اللعبة The Last of Us: Part II، حيث يعود الثنائي جويل وإيلي، لكن هذه اللعبة الجديدة تتطلع أكثر إلى التركيز على إيلي وقصتها في أعقاب أحداث اللعبة الأولى.
المنصات: PlayStation 4.
تاريخ الإصدار: 29 مايو 2020.

9. Ghost of Tsushima:
يعمل Sucker Punch، وهو الاستوديو الذي أنشأ لعبة inFamous لمنصة PlayStation، على شيء جديد تمامًا وهو لعبة الساموراي في اليابان الإقطاعية تسمى Ghost of Tsushima، وكل ما نعرفه عن اللعبة هو أنها قصة انتقام، تدور أحداث اللعبة في عام 1274، حيث تغزو الإمبراطورية المغولية جزيرة تسوشيما، وتحدث الفوضى وتهزم السكان المحليين، وكواحد من آخر الساموراي الباقين على قيد الحياة، فإنك تنهض من تحت الرماد من أجل القتال، لكن التكتيكات لن تقودك إلى النصر، ويجب أن تتجاوز تقاليدك في الساموراي لتكوين طريقة جديدة للقتال، طريقة الشبح، بحيث تخوض حربًا غير تقليدية من أجل حرية اليابان.
المنصات: PlayStation 4.
تاريخ الإصدار: صيف 2020.
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