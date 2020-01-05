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فن

تعرف على الموعد والمكان الجديد لحفل كارول سماحة وفارس كرم في الرياض

الأحد 05/يناير/2020 - 04:06 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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شيرى نبيل
أعلنت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عن إقامة حفلها مساء الاثنين الموافق 6 يناير على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، بدلا من مسرح أبو بكر سالم الذي كان من المقرر إقامته عليه، حيث تم تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المقرر أن يشارك مع كارول سماحة في نفس الحفل الغنائي المطرب اللبناني فارس كرم.

يذكر أن آخر أغاني كارول سماحة، أغنية "بتآمن بالصدفة"، والتي طرحت الفيديو كليب الرسمي لها منذ ما يقرب من 4 أشهر عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "اليوتيوب"، وهي أغنية من فيلم "الصدفة".

"بتآمن بالصدفة" كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع وميكس داني خوري، والفيديو كليب من إخراج باسم خريستو.
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