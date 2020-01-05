نجاة سائق سيارة نقل عقب اصطدامه بـ قطار vip في أسوان .. صور

تعرضت سيارة ربع نقل بمنطقة مزلقان بلانة التابعة لمركز نصر النوبة شمال أسوان للإصطدام بالقطار 2014 VIP القاهرة - أسوان .





وقد نجى سائق السيارة من الموت، بعد أن تركها وفر لعدم السيطرة عليها أثناء قدوم القطار ، وعلى الفور انتقلت قيادات السكة الحديد والمنطقة الجنوبية لإعادة تسيير الحركة ورفع آثار الحادث، ولم يسفر الحادث عن وفيات .





فيما وصل بلاغ إلى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل أمام مزلقان بلانة بمركز نصر النوبة.





بينما إنتقلت القيادات الأمنية ومسئولى السكة الحديد والإسعاف، وتبين أن قطار 2014 VIP اصطدم بسيارة ربع نقل بمزلقان بلانة بعد أن فقد قائد السيارة السيطرة عليها وقفز منها قبل اصطدامها بالقطار أمام المزلقان المغلق رغم تحذيرات خفير المزلقان.



