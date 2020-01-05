عبد المهدي يفجر مفاجأة: رسالة بحوزة سليماني للسعودية عند اغتياله

كشف رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي عن مفاجآة كبرى في مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بغارة أمريكية، حيث قال إنه كان يحمل رسالة إلى المملكة العربية السعودية.





وبحسب "روسيا اليوم"، قال عبد المهدي في كلمة ألقاها اليوم الأحد أثناء جلسة يعقدها مجلس النواب العراقي لمناقشة إخراج القوات الأمريكية من أراضي البلاد، إن الرسالة التي جاء بها سليماني إلى العاصمة العراقية كانت تضم رد الجانب الإيراني على رسالة أخرى من السعودية أوصلتها بغداد إلى طهران سابقا بهدف "تحقيق انفراج في الأوضاع بالمنطقة".





وأضاف أن سليماني كان على موعد معه في الساعة الـ8:30 من يوم اغتياله ليسلمه الرد الإيراني.



