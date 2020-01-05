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مرأة

تقي من الشمس وتحارب شيخوخة الجلد.. مكون في مطبخك صحي جدا للبشرة

الأحد 05/يناير/2020 - 08:15 م
فوائد الطماطم للبشرة
فوائد الطماطم للبشرة
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رضوى حسام
لا يقتصر استخدام الطماطم في الطهي، بل تكرّر هذه الوصفة أيضًا في مجالاتٍ وطرقٍ متعددة؛ لتعزيز جمال البشرة، وهناك العديد من الفوائد لطماطم؛ للحصول على بشرةٍ صحيةٍ ومتوهجةٍ، كشف موقع "health line " عن فوائد الطماطم للبشرة، وتشمل:

- معالجة المسام المفتوحة: تساعد الطماطم البشرة على تقليل وتقليص حجم مسامها.

- توهّج الجلد: تعمل الطماطم كعاملٍ فعّالٍ عند استخدامها على مناطق الجلد، وتحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C الذي يساعد على تفتيح البشرة، وتمنح البشرة مظهرًا صحيًا. 

- منع علامات الشيخوخة: تساعد الطماطم على امتصاص الجلد للأكسجين، وتمنع علامات الشيخوخة كالتجاعيد؛ للحصول على بشرةٍ صحيةٍ تبدو أصغر سنًا. 

- الوقاية من أشعة الشمس: تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو من مضادات الأكسدة الفعّالة للبشرة، وتعمل كعاملٍ واقي من الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارّة. 

- التخلص من الإجهاد: تساعد الطماطم في زيوت تدليك الجسم؛ للوقاية من ظهور علاماتٍ واضحةٍ على الجلد، وتدخل الطماطم بمشاركة المكونات الأخرى في إنتاج كريمات العين؛ للحصول على عينٍ جميلةٍ ومنتعشةٍ. 

- قابض طبيعي: تحتوي الطماطم على خصائصًا قابضةً للبشرة، تعمل على التخلّص من الزيوت الزائدة، الذي يجعلها خيارًا ممتازًا لأصحاب البشرة المختلطة. 

- محاربة أضرار الجذور الحرة: استخدام الطماطم بشكلٍ يومي يساعد على تقليل كمية الجذور الحرة في الجسم؛ للحصول على بشرةٍ شابةٍ، حيث تعمل الطماطم على التقليل من احمرار الجلد، والمحافظة على رطوبة البشرة، وتساعد على مكافحة الشيخوخة، ومنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. 

- تبييض طبيعي: تعمل الطماطم على تبيض، وتفتيح لون البشرة بشكلٍ طبيعي وفعّالٍ. 


- تنعيم الجلد: تساعد الطماطم البشرة؛ للحصول على بشرة ناعمةٍ ومشرقةٍ. 

- إزالة خلايا الجلد الميت: تساعد الطماطم على التخلّص من خلايا الجلد الميت، والحصول على بشرةٍ نظيفةٍ.

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