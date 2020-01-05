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حوادث

بسبب ماس كهربائي.. مصرع طفل متفحما بحريق في منزله بإحدى قرى البحيرة

الأحد 05/يناير/2020 - 08:25 م
مصرع طفل متفحما بحريق
مصرع طفل متفحما بحريق فى منزله بإحدى قرى البحيرة
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جمالات الدمنهوري
لقي طفل مصرعه متفحمًا، إثر نشوب حريق ،بسبب ماس كهربائي بمنزل، اسرته الكائن بقرية البستان، فى مركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى، بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الدلنجات ، يفيد بوصول " علي عمرو بسيوني" 3 سنوات ومقيم بقرية البستان" جثة هامدة متفحمة " للمستشفى المركزى.

وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمنزل المتوفى بسبب ماس كهربائي، ونتج عن ذلك تفحم جثته وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضر اللازم للعرضالعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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