أمين مجلس التعاون يدعو الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن دول المجلس قد تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق الشقيق.



دعا الدكتور الزياني الأطراف المعنية إلى التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة المتوترة أصلا، وشعوبها أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها.



وأهاب الأمين العام في ختام تصريحه بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية للعالم.



وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أعرب عن قلقه المتزايد إزاء التطورات المتلاحقة في العراق منذ الثاني من يناير.



وأوضح أبو الغيط في بيان له اليوم أن المنطقة أحوج ما تكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد وإخماد الصراعات وليس إشعالها واستدامتها، مبينًا أن أحداث الأيام الأخيرة تكشف مجددًا حجم التدخلات الأجنبية في الشأن العربي وكلفتها الباهظة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.



وأشار إلى تطلعه لاستعادة كل المجتمعات العربية فرادى وجماعات القدرة على استبعاد عناصر التأثير السلبية من تلك التدخلات والحفاظ على سيادتها واستقرارها.

